В Москве рекорд по количеству умерших. За день коронавирус унёс жизни 21 человека

Пациенты в возрасте от 34 до 91 года с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве за день 17 апреля. У одного из них был синдром Пиквика.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием в столице, 34-летний пациент умер с диагнозом «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Уточняется, что он также страдал болезнью Пиквика - это невозможность дышать из-за крайней степени ожирения.

Всего за день погибли 21 человек, большинство из которых болели гипертонией, хроническим бронхитом, пиелонефритом, циррозом и другими заболеваниями.