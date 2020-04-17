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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 23:43
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В Москве рекорд по количеству умерших. За день коронавирус унёс жизни 21 человека

Пациенты в возрасте от 34 до 91 года с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве за день 17 апреля. У одного из них был синдром Пиквика.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием в столице, 34-летний пациент умер с диагнозом «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Уточняется, что он также страдал болезнью Пиквика - это невозможность дышать из-за крайней степени ожирения.

Всего за день погибли 21 человек, большинство из которых болели гипертонией, хроническим бронхитом, пиелонефритом, циррозом и другими заболеваниями.

Не считая новой московской статистики, в России 273 погибших и 32 тысячи больных.

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Комментарии (4)

lexus
А чё, это просто грипп, говорили они...
igoruha
Тестирование - узкое место нашего здравоохранения. Результаты через 10 дней это вообще ни о чём, особенно учитывая заразность и бессимптомное течение.
dragvs
«большинство из которых болели гипертонией, хроническим бронхитом, пиелонефритом, циррозом и другими заболеваниями» - в общем обычный набор болезней современного человека, отдельные можно встретить почти у каждого.
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