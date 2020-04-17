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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 22:10
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Коронавирус погон не различает. Смертельная зараза выбила из строя главу Нацгвардии Украины

Генерал-лейтенант Николай Балан, возглавляющий Нацгвардию Украины, заразился коронавирусом, сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД соседней страны вечером 17 апреля Антон Геращенко.

«У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус», – написал Геращенко.

По его словам, заболевание протекает бессимптомно, состояние здоровья командующего удовлетворительное.

Геращенко добавил, что с сегодняшнего дня Балан находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали, пройдут тестирование.

По данным Минздрава Украины на 17 апреля, в стране зарегистрировано 4662 случая заражения коронавирусом.

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