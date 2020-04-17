Спасательная операция развернулась 17 апреля в Кудрово. Кто-то вынес на помойку полоза, местные жители заметили его и сообщили об этом в соцсетях.



«Обнаружили в контейнере для мусора на Английской, 5, змею», - написали вечером в паблике «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».