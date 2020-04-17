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17.04.2020 21:35
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В Кудрово на помойку выбросили змею – в пластиковой коробке

Спасательная операция развернулась 17 апреля в Кудрово. Кто-то вынес на помойку полоза, местные жители заметили его и сообщили об этом в соцсетях.

«Обнаружили в контейнере для мусора на Английской, 5, змею», - написали вечером в паблике «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».

На место отправился житель Кудрово Дмитрий. Он забрал змею домой. Тут же, в комментариях, нашли желающие забрать её. В итоге всё закончилось благополучно: Дмитрий отдал полоза человеку, имеющему опыт содержания змей. «Маленький шипилявик обрел новый дом. Оставив только пару фоток на память», - написал Дмитрий.

Фото: Дмитрий / vk.com/kudrovolife 
Фото: Дмитрий / vk.com/kudrovolife

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Комментарии (7)

footballer
Окак фонтань комментарии-то бодро трёт. Чего боитесь-то?
22ilves
Я летом гадюк на дороге спасаю, а тут....слов нет. Надеюсь, их тоже когда - нибудь в пластиковую коробку и - на помойку.
SERGEY111
Нехорошо так со шнурком обращаться .
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