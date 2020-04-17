Тренер «Сельты»: Смолов допустил ошибку, покинув Испанию

Тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия опроверг информацию о том, что Фёдор Смолов покинул Испанию по согласованию с клубом. В интервью местному сайту COPE в пятницу, 17 апреля, он заявил, что это недопустимое поведение со стороны российского игрока.



«Очевидно, что оба игрока (помимо Смолова «Сельту» покинул также датчанин Пионе Систо. — Прим. ред.) поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, поскольку требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорил не только наш клуб, но и правительство. Ситуации Систо и Смолова были разными, потому что Фёдор звонил нам каждые два дня и просил разрешения уехать. Клуб знал о его перемещениях, он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был остаться здесь. Если бы клуб разрешил им уехать, такое разрешение получили бы все. У нас есть игроки, которые остаются одни. Я сейчас один. Нужно подавать пример профессионализма. Они были не правы, покинув страну», — подчеркнул главный тренер «Сельты».