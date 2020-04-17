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17.04.2020 19:58
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Тренер «Сельты»: Смолов допустил ошибку, покинув Испанию

Тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия опроверг информацию о том, что Фёдор Смолов покинул Испанию по согласованию с клубом. В интервью местному сайту COPE в пятницу, 17 апреля, он заявил, что это недопустимое поведение со стороны российского игрока.

«Очевидно, что оба игрока (помимо Смолова «Сельту» покинул также датчанин Пионе Систо. — Прим. ред.) поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, поскольку требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорил не только наш клуб, но и правительство. Ситуации Систо и Смолова были разными, потому что Фёдор звонил нам каждые два дня и просил разрешения уехать. Клуб знал о его перемещениях, он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был остаться здесь. Если бы клуб разрешил им уехать, такое разрешение получили бы все. У нас есть игроки, которые остаются одни. Я сейчас один. Нужно подавать пример профессионализма. Они были не правы, покинув страну», — подчеркнул главный тренер «Сельты».

Ранее Смолов заявил: «В «Сельте» говорят: «Мы все понимаем, мы тебя отпускаем». Я бы без разрешения не улетел».

Отметим, что Смолов неоднократно попадал в скандальные ситуации в России. В августе 2018 года футболист попал в ДТП на своем BMW M5 в Краснодаре. Форвард не справился с управлением иномарки и врезался в несколько секций дорожного ограждения, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Смолов, оставшись целым и невредимым, с места ДТП скрылся.

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Комментарии (1)

sektor7
Ну что скажешь, Федя ты Федя. Деревня.
И внучке Брежнева ,к которой на днюху побежал, ты станешь неинтересен.
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