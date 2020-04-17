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17.04.2020 17:41
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Смольный решил гасить бюджетный дефицит облигациями. Разместить собираются почти 25 млрд

Комитет финансов Санкт-Петербурга произведет дополнительное размещение облигаций Санкт-Петербурга на сумму не более 24,9 млрд рублей. Это нужно, чтобы закрыть дефицит городского бюджета.

Как сообщает комитет 17 апреля, сбор заявок участников планируется на 21-е число. Агентом по размещению государственных облигаций является АО «ВТБ Капитал», соорганизаторы — Газпромбанк, АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

«Санкт-Петербург обладает безупречной кредитной историей и имеет долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале Moody's Investors Service и Fitch Ratings, соответствующие кредитным рейтингам Российской Федерации, а также кредитный рейтинг по национальной шкале АКРА (АО) — «ААА (RU) Стабильный», — сообщает комфин.

В петербургском бюджете на 2020 год заложен дефицит в 52,8 млрд рублей. Источниками его финансирования являются, в частности, облигации: привлечь средства можно на 102 млрд, но при этом погасить основной долг на 50 млрд. Еще 10 млрд могут прийти в виде краткосрочных кредитов, 54 млрд — в виде заимствований от федерального центра. При этом предельный объем госдолга Петербурга в течение 2020 года не может превышать 161,6 млрд.

Ранее в Смольном было решено провести весеннюю корректировку бюджета в связи с дополнительными расходами на противоэпидемические мероприятия. О том, как сами чиновники готовы сокращать свою адресную программу, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

peter_irich
И я недавно предлагал здесь такой вариант. Тогда людей заставляли покупать облигации на двухмесячную зарплату. А окуда будуть брать деньги участники? Ли как восполнять свои расходы? Действительно с людей?

Пётр.
4eJIoBeK
Надо по старинке! начать выдавать бюджетникам зарплату или ее часть - облигациями! Ну КОНЕЧНО с погашением через 15 лет! обязательно все погасят ;)
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