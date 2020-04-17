Смольный решил гасить бюджетный дефицит облигациями. Разместить собираются почти 25 млрд

Комитет финансов Санкт-Петербурга произведет дополнительное размещение облигаций Санкт-Петербурга на сумму не более 24,9 млрд рублей. Это нужно, чтобы закрыть дефицит городского бюджета.



Как сообщает комитет 17 апреля, сбор заявок участников планируется на 21-е число. Агентом по размещению государственных облигаций является АО «ВТБ Капитал», соорганизаторы — Газпромбанк, АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».



«Санкт-Петербург обладает безупречной кредитной историей и имеет долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале Moody's Investors Service и Fitch Ratings, соответствующие кредитным рейтингам Российской Федерации, а также кредитный рейтинг по национальной шкале АКРА (АО) — «ААА (RU) Стабильный», — сообщает комфин.

