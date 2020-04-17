Грузовик с 12 768 бутылками «Новотерской целебной» прибыл в Петербург из Ставропольского края. Предприятие «Кавминводы» таким образом решило поддержать врачей, медсотрудников и волонтеров Петербурга.

Из Ставропольского края в Северную столицу пригнали грузовик с минеральной водой, которую бизнесмены просят передать врачам и волонтерам.

«Понимаем, что минеральная вода — не вакцина, не аппарат ИВЛ и не спасает от вирусной инфекции, но слово «целебная» в названии ее не просто так, с помощью воды из этого источника в нашем Ставропольском крае люди с незапамятных времен укрепляли свое здоровье. Пусть она придаст сил здоровым, которые помогают сейчас тяжелобольным», — в сопроводительном письме пишут сотрудники.

Пока грузовик обосновался на территории Жилкомсервиса в Невском районе, после чего воду развезут по больницам и другим учреждениям.



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