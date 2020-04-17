FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 12:57
0
Печать

«Кавминводы» передали врачам Петербурга грузовик минералки

Из Ставропольского края в Северную столицу пригнали грузовик с минеральной водой, которую бизнесмены просят передать врачам и волонтерам.

Грузовик с 12 768 бутылками «Новотерской целебной» прибыл в Петербург из Ставропольского края. Предприятие «Кавминводы» таким образом решило поддержать врачей, медсотрудников и волонтеров Петербурга.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

«Понимаем, что минеральная вода — не вакцина, не аппарат ИВЛ и не спасает от вирусной инфекции, но слово «целебная» в названии ее не просто так, с помощью воды из этого источника в нашем Ставропольском крае люди с незапамятных времен укрепляли свое здоровье. Пусть она придаст сил здоровым, которые помогают сейчас тяжелобольным», — в сопроводительном письме пишут сотрудники.

Пока грузовик обосновался на территории Жилкомсервиса в Невском районе, после чего воду развезут по больницам и другим учреждениям.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний