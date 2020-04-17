Трамп объявил, что США начинают снимать ограничения и не боятся новой вспышки Сovid-19

Как сообщает 17 апреля ТАСС , восстановление экономической жизни, по словам Трампа, пройдёт в три этапа. «Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — сказал он, уточнив, что имеет в виду постепенную отмену санитарных ограничений. «Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил он.

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, то есть к «открытию страны», заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Кривая заболеваемости выравнивается: новых случаев заражения коронавирусом за последние семь дней не регистрировалось на 30% территории США, для них пик пройден. «Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер мы предотвратили трагедию здравоохранения», — отметил Трамп.

«Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум», — цитирует ТАСС президента США. Некоторые штаты могут открыться раньше других: губернаторы штатов получили право принимать решения самостоятельно, федеральное правительство только дало им рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений.

Если осенью произойдёт ещё одна вспышка COVID-19, страна сможет быстро погасить её, уверен Трамп.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 667 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 32 тысяч человек.