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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 10:07
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Трамп объявил, что США начинают снимать ограничения и не боятся новой вспышки Сovid-19

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, то есть к «открытию страны», заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Как сообщает 17 апреля ТАСС, восстановление экономической жизни, по словам Трампа, пройдёт в три этапа. «Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — сказал он, уточнив, что имеет в виду постепенную отмену санитарных ограничений. «Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил он.

Кривая заболеваемости выравнивается: новых случаев заражения коронавирусом за последние семь дней не регистрировалось на 30% территории США, для них пик пройден. «Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер мы предотвратили трагедию здравоохранения», — отметил Трамп.

«Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум», — цитирует ТАСС президента США. Некоторые штаты могут открыться раньше других: губернаторы штатов получили право принимать решения самостоятельно, федеральное правительство только дало им рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений.

Если осенью произойдёт ещё одна вспышка COVID-19, страна сможет быстро погасить её, уверен Трамп.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 667 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 32 тысяч человек.

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Комментарии (13)

krasnonosov
Да какие там ограничения? Самолеты и поезда как перевозили американцев, так и перевозят, никаких кардонов и ошейников. Одна только рекомендация маски в магазине надевать и все. Умерло пару престарелых мексиканца, зато теперь вернутся к нормальной жизни, которая и не прерывалась практически.
Pilat
Я валяюсь пАд стАлом - «Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер мы предотвратили трагедию здравоохранения», — отметил Трамп.
Хорошо он меры принял, 4500 трупов за последние сутки.
Великолепные меры.
Восхитительные.
Трамп просто живое воплощение наглой лжи.
Но самое интересное, что по всей видимости в США этого даже не замечают.
hal9000
А у нас нечего снимать..так как само по себе экономической жизни нет в стране..хоть карантин хоть нет..нефтяные деньги разворовывает верхушка ..а остальные телек смотрят..хоть снимай карантин хоть продлевай..бестолку..как небыло денег так их и нет...
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