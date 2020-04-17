Чем опасна для водителей оплата топлива за наличные и есть ли альтернатива

Заправляя машину, водитель подвергает себя опасности: на АЗС может скопиться очередь, особенно, если касса находится прямо в магазине с высокой проходимостью людей. И, конечно, платить наличными — это совсем несерьезно. Врачи подтвердили, что вирус может передаваться через купюры, и такая халатность может обойтись дорого — продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3–4 дня. Соответствующая информация размещена на сайте Роспотребнадзора.



Есть ли решение?



Чтобы остановить распространение вируса и обезопасить себя и близких, сейчас очень важно соблюдать рекомендации врачей: не контактировать с другими людьми, избегать очередей и по возможности отказаться от использования наличных денег. Для водителей выходом из ситуации стала бесконтактная оплата топлива через Яндекс.Навигатор — заправить автомобиль теперь можно, не выходя из машины.