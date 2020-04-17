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17.04.2020 14:45
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Чем опасна для водителей оплата топлива за наличные и есть ли альтернатива

В Петербурге и Ленинградской области продолжается режим самоизоляции, но далеко не все могут себе позволить постоянно оставаться дома. Безусловно, личный автомобиль — наиболее безопасный вид транспорта в ситуации пандемии, но и тут есть свои риски — например, заправка на АЗС.

Фото: unsplash.com

Заправляя машину, водитель подвергает себя опасности: на АЗС может скопиться очередь, особенно, если касса находится прямо в магазине с высокой проходимостью людей. И, конечно, платить наличными — это совсем несерьезно. Врачи подтвердили, что вирус может передаваться через купюры, и такая халатность может обойтись дорого — продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3–4 дня. Соответствующая информация размещена на сайте Роспотребнадзора.

Есть ли решение?

Чтобы остановить распространение вируса и обезопасить себя и близких, сейчас очень важно соблюдать рекомендации врачей: не контактировать с другими людьми, избегать очередей и по возможности отказаться от использования наличных денег. Для водителей выходом из ситуации стала бесконтактная оплата топлива через Яндекс.Навигатор — заправить автомобиль теперь можно, не выходя из машины.

Инфографика: ООО «Сеть городских порталов»

Как это работает?

Любой водитель может бесконтактно оплатить топливо. Для этого нужно найти в Яндекс.Навигаторе ближайшую АЗС, подключенную к сервису (все они отмечены зеленым кружком на карте) и построить маршрут до нее. Непосредственно на АЗС — выбрать номер колонки, тип и количество топлива и провести оплату онлайн.

Видео: ООО «Сеть городских порталов»

Преимущества такого способа очевидны: при бесконтактной оплате топлива в Яндекс.Навигаторе водителю не нужно идти на кассу, стоять в очереди с другими людьми и передавать деньги. Все это — отличная профилактика нежелательных контактов и дополнительная гигиена.

Какие сети поддерживают бесконтактную оплату?

К Яндекс.Навигатору в Петербурге и Ленинградской области подключены большинство крупных сетей АЗС: Shell, «Татнефть», Фаэтон, ПТК. Всего по стране к системе подключены 4 000 таких заправок.

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