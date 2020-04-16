«ГАЗель» обнулила петербургский «Мост глупости». Грузовик проехал под переправой и остался цел

«ГАЗели» удалось проехать и не застрять под «Мостом глупости» на Софийской улице. Видеозапись этого исторического события 16 апреля появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что грузовик с высоким кузовом свободно преодолел препятствие, оставшись целым и невредимым. Автомобилист, на видеорегистратор которого был снят момент успешного проезда под переправой, не смог удержаться от эмоций и воскликнул «Проехал!».