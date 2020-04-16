Морякам и военным зарубежных баз ВС РФ разрешили пересекать границу России
Правительство РФ 16 апреля разрешило некоторым категориям военнослужащих и экипажей морских судов пересекать российскую границу, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Запрет на пересечение границ РФ. действующее с 30 марта, теперь не распространяется на военнослужащих, гражданский персонал военных баз и воинских частей, которые дислоцированы за пределами России.
Это же относится к членам их семей и гражданам, обеспечивающим функционирование данных частей, выезжающих из РФ, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность, и командировочных или отпускных удостоверений.
Запрет также не будет распространяться на россиян, которые являются сотрудниками организаций, строящих за рубежом объекты критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями РФ в сфере ядерной энергетики. Данные граждане могут выехать из России, если предъявят удостоверение личности.
Под запрет также не попадают россияне, которые являются членами экипажей морских судов, следующих для смены экипажей за рубежом, а также граждан, обслуживающих трансграничные объекты инфраструктуры.
Премьер РФ Михаил Мишустин 30 марта временно ограничил движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.