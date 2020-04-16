Морякам и военным зарубежных баз ВС РФ разрешили пересекать границу России

Правительство РФ 16 апреля разрешило некоторым категориям военнослужащих и экипажей морских судов пересекать российскую границу, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



Запрет на пересечение границ РФ. действующее с 30 марта, теперь не распространяется на военнослужащих, гражданский персонал военных баз и воинских частей, которые дислоцированы за пределами России.



Это же относится к членам их семей и гражданам, обеспечивающим функционирование данных частей, выезжающих из РФ, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность, и командировочных или отпускных удостоверений.

