Автодилеры тоже хотят МРОТ и просят президента включить их в число пострадавших отраслей

«Мы считаем, что сейчас необходима помощь государства в виде субсидий предприятиям на выплаты заработных плат сотрудникам в размере 1 МРОТ (с учетом размеров МРОТ, установленных на региональном уровне субъектами Российской Федерации), начиная с 1 апреля и далее в течение 3-х месяцев», – сказано в обращении РОАД.

Из-за принятых ограничений авторетейл находится в крайне тяжелом положении, говорится в письме от 16 апреля, размещенном на сайте организации . А от состояния бизнеса зависит благополучие порядка 1 млн человек - с учетом сотрудников сотрудников автосалонов и членов семей.

По мнению автодилеров, это позволит сохранить рабочие места и в короткие сроки набрать прежние обороты и платить налоги после снятия ограничений. «Соответственно, государство не придется нести дополнительные нагрузки, связанные с выплатами пособий по безработице», - отмечают в РОАД.

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства — в размере по одному МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. Но распространяться эта поддержка будет лишь на отрасли, которые государство признало пострадавшими из-за пандемии. Авторетейл в их число не входит.

Авторы письма также просят включить автодилеров в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, и распределить на них меры поддержки для малого и среднего бизнеса в полном объеме.

Ранее петербургские автодилеры обратились с просьбой о помощи к губернатору Петербурга Александру Беглову, но ответа на свое письмо до сих пор не получили. Как рассказал «Фонтанке» один из авторов петиции, глава холдинга «Максимум» Вадим Арустамян, сейчас дилеры могут только оказывать услуги сервиса и торговать через интернет. «Продажи упали на 95%», - говорит он. По словам предпринимателя, в таких условиях многие компании через два месяца рискую стать банкротами. В итоге без работы могут остаться 30 тысяч работников, а с учетом их семей число пострадавших достигнет 100 тысяч. «Из-за больших выручек мы не попадаем под определение малого и среднего бизнеса, но по сути таким являемся. Если государство будет поддерживать только автозаводы, но их продукцию негде будет продавать, толка от мер поддержки не будет», - подчеркнул он.