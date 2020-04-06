Петербургские автодилеры оказались на грани банкротства из-за коронавирусных каникул. Они просят поддержки у губернатора
Петербургские автохолдинги обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой включить их бизнес в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Как стало известно «Фонтанке», письмо было направлено 6 апреля, свои подписи под ним поставили 20 автодилеров.
По словам участников рынка, из-за объявленных президентом каникул они оказались на грани банкротства.
Всего в Петербурге более 300 дилерских центров, в которых работает порядка 30 000 человек. Совокупный фонд заработной платы предприятий составляет около 25 млрд рублей в год, а объем их налоговых отчислений и страховых взносов достигает порядка 20 млрд рублей в год.
«В сложившихся обстоятельствах дилерские предприятия лишены практически всех источников выручки, при этом на период до 30 апреля они приняли на себя обязательства по сохранению рабочих мест и выплате заработной платы», — отмечают авторы обращения.
При этом компании обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей). «Такая финансовая нагрузка при отсутствии источников дохода неизбежно приведет к скорой череде банкротств», — говорится в письме.
При этом меры правительства по поддержке малого и среднего бизнеса практически недоступны дилерским предприятиям. Участники рынка просят губернатора сократить налоги и сборы либо предоставить субсидии, а также дать налоговые каникулы и продлить срок действия специальных налоговых режимов (ЕНВД), освободить от арендной платы за имущество, находящееся в аренде у дилерских предприятий.
Обращение к губернатору Санкт-Петербурга подписали: ГК «Аларм-моторс», ГК «Максимум», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК «Петровский», ГК WAGNER, АО «АВТОДОМ», «Ауди Центр Петербург», «Аксель Групп», «Major в Санкт-Петербурге», ГК «Мега-Авто», ООО «ОАК», ГК «Инчкейп в Санкт-Петербурге», ООО «Авангард», ООО «Автопродикс», ГК «Сигма», ГК «Прагматика», АО «ИАТ», ООО «Р-моторс-Лада», ООО «М2О», ООО «Карс Фэмили», ООО «Карс Фэмили СТО».