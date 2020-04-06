Петербургские автодилеры оказались на грани банкротства из-за коронавирусных каникул. Они просят поддержки у губернатора

Петербургские автохолдинги обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой включить их бизнес в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Как стало известно «Фонтанке», письмо было направлено 6 апреля, свои подписи под ним поставили 20 автодилеров.

По словам участников рынка, из-за объявленных президентом каникул они оказались на грани банкротства.

Всего в Петербурге более 300 дилерских центров, в которых работает порядка 30 000 человек. Совокупный фонд заработной платы предприятий составляет около 25 млрд рублей в год, а объем их налоговых отчислений и страховых взносов достигает порядка 20 млрд рублей в год.