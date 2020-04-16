«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, самые разные варианты, и не исключаем возможности начала учебного года онлайн. Здесь главное — обеспечить качество, чтобы это был полноценный онлайн», — сказал министр.

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков не исключает, что новый учебный год в вузах придется начинать в дистанционном режиме. Об этом подчинённый Михаила Мишустина заявил в прямом эфире «Россия 24» в четверг 16 апреля.

«Я думаю, что пока такая постановка вопроса преждевременна. Но совершенно очевидно, что в условиях пандемии обнажились многие проблемы, которые мы раньше не видели: это и вопрос эффективности работы ректора, и управленческих команд, это и вопрос финансово-экономической модели, которой придерживался вуз. И вообще учитывались ли экономические показатели как таковые в деятельности вуза. Как это ни странно, в большей степени сегодня оказываются в уязвимом положении вузы, которые имеют большую долю внебюджетных доходов. Те, кто сам зарабатывает», — заявил министр Фальков.



Вопросы о том, как именно пройдёт приемная кампания, остаются. В базовом сценарии министерство рассматривает привычный порядок со сдачей ЕГЭ. Но и здесь идёт проработка формата онлайн.



«Сегодня все вузы готовятся к приёму абитуриентов. В целом система высшего образования сегодня готовится к приёму студентов. Сегодня в базовом сценарии мы подготовили временный порядок, посоветовались с большинством вузов. И многие из них выразили готовность осуществлять летний приём с максимальным использованием разного рода онлайн-технологий или дистанционных технологий, — сказал Фальков, и отдельно оговорился, что трудности в этих вопросах возникают у творческих высших учебных заведений: — Вузы в области искусства, творческие вузы и ряд других имеют очень существенную специфику. Им будет сложно или невозможно организовать приём онлайн. Каждую такую ситуацию мы сейчас обсуждаем. Ищем решения, чтобы не поступиться качеством».

