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16.04.2020 17:29
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Путин посоветовал главам регионов не замораживать стройки

Президент России Владимир Путин порекомендовал главам регионов не замораживать объекты строительства, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он заявил 16 апреля в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что в регионах должны учитывать специфику отрасли и необходимость непрерывной работы на «ключевых, жизненно важных объектах».

«Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс — и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты», — уточнил президент.

Напомним, ранее Путин назвал строительную отрасль локомотивом восстановления российской экономики.

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Комментарии (3)

DW3
Давайте продолжать строить! На стройке Лахта-центра нашли более 50 заражённых при этом фамилии сотрудниками не огласили. Т.е. мы не знаем, имели ли мы контакт с заболевшими или нет! Работаем, заражаемся друг от друга и заражаем остальных, ездя на общественном месте и посещая магазины.
kоt-idiot
"советчик" елыпалы. Еще год назад был "спасителем нации" и "столопом отечества". А сейчас - как бы крайним не стать.
krasnonosov
Даже в кремле боятся того, что выгнанные на улицу, завезенные ими в страну миллионы легальных и нелегальных рабочих из Средней Азии возьмутся за оружие и будут добывать себе пропитание в России, как умеют.
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