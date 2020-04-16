Путин посоветовал главам регионов не замораживать стройки

Президент России Владимир Путин порекомендовал главам регионов не замораживать объекты строительства, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он заявил 16 апреля в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, пишет ТАСС.



Путин подчеркнул, что в регионах должны учитывать специфику отрасли и необходимость непрерывной работы на «ключевых, жизненно важных объектах».



«Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс — и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты», — уточнил президент.

