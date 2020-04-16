Путин назвал строительную отрасль локомотивом восстановления российской экономики и заметил спад ипотеки

Президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации в строительном секторе во время пандемии COVID-2019.



«На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора», — заявил 16 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, регионам необходимо учитывать специфику строительной отрасли. Президент считает, что нужно не допустить остановки строительства, несмотря на трудности из-за коронавируса.

