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16.04.2020 16:59
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Путин назвал строительную отрасль локомотивом восстановления российской экономики и заметил спад ипотеки

Президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации в строительном секторе во время пандемии COVID-2019.

«На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора», — заявил 16 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, регионам необходимо учитывать специфику строительной отрасли. Президент считает, что нужно не допустить остановки строительства, несмотря на трудности из-за коронавируса.

«Строительный комплекс столкнулся с объективными трудностями. Главная из них — сжатие спроса. Рост ипотеки сменился спадом. Затруднен и доступ застройщиков к кредитным ресурсам», — констатировал глава государства.

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Комментарии (5)

260618801
Автомобили и квартиры в долг - отличные скрепы в современном обществе. Скрепил индивидуума многолетними долгами, и никуда он уже не денется!
krasnonosov
Надоел!
hal9000
Путин уже переплюнул всех коммунистов по трындежу..что говорить..дай по миллиону каждому..и поехал ваш локомотив с вагонами..а если не копейки у народа нет локомотив ваш будет в одиночестве..потомучто даже Депо закрыто все без денег сидят
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