Тест: «Отличите ли вы историческое здание от современного?» Правильные ответы

Мы предложили читателям «Фонтанки» ответить на вопросы теста «Отличите ли вы историческое здание от современного?». Десять участников, которых выбрали случайным образом из числа ответивших правильно на все 7 вопросов, получат призы от «Группы ЛСР».

Напомним, что тест был посвящен архитектуре Санкт-Петербурга. Читателям «Фонтанки» предлагалось проверить свою архитектурную эрудицию и определить, какой из фасадов здания на картинке исторический, а какой — современная стилизация.



Всего тест прошло 780 человек — 460 ответили верно. Из участников, давших семь правильных ответов, случайным образом было выбрано 10 человек. Ответы принимались с 23 марта 2020 по 10 апреля 2020 включительно.

«Фонтанка» благодарит всех, кто принял участие в тесте! Победителями стали наши читатели Анастасия Гордеева, Евгений Шеянов, Сергей Лыков, Инна Злобина, Сергей Меньшиков, Диана Дружинина, Артур Осипов, Татьяна Иценкова, Юрий Меркулов и Юлия Барановская. О времени и месте получения подарков представители «Группы ЛСР» уведомят победителей по электронной почте или телефону



А теперь — правильные ответы на вопросы.

1. Какую из этих деталей можно обнаружить на жилом доме в стиле неоклассицизм, построенном в 1911–1912 годах?



Правильный ответ: фото 2

В начале прошлого века был построен дом архитектора Погонкина, на котором можно видеть барельеф с младенцами. Вячеслав Александрович спроектировал пятиэтажное здание во многом «для себя»: его обширное семейство (только детей — семеро!) проживало в огромной квартире на втором этаже. Растительный барельеф — деталь элитного «Дома на Дворянской», возведенного «Группой ЛСР» в традициях петербургского модерна недалеко от Петропавловской крепости. Как и у Погонкина, здесь есть эркеры, а кроме того — балконы с коваными решетками, лепнина на карнизах и широкие окна на верхних этажах.

2. Какое из этих двух зданий, отделанных натуральным камнем, — настоящий дворец?

Правильный ответ: фото 1

Дом VERONA на Крестовском острове построен «Группой ЛСР» по образцу венецианской церкви Сан-Джорджо Маджоре, возведенной в XVI веке великим зодчим Андреа Палладио. Выглядит изысканно, но все-таки не дворец, а жилой дом. А вот здание с въездной аркой — самый настоящий Малый Мраморный дворец великого князя Николая Константиновича, он же особняк Кушелева-Безбородко, он же НИИ охраны труда. Любопытно, что оба здания стилизованы под итальянский ренессанс, который сохраняет популярность среди петербургских архитекторов независимо от века и наличия в городе великих князей.



3. Какой из двух домов в русском стиле — современный?

Правильный ответ: фото 2

Белоснежный «Русский дом» в Басковом переулке — с единорогами и крылатыми львами на стенах, коваными флюгерами и клетчатой кровлей на башенках, напоминающих допетровские терема, — «Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию в 2018 году. Помните, «Фонтанка» однажды забралась на его крышу и оглядывала окрестности? А вот здание «в петушином русском стиле» на площади Островского архитектор Басин закончил строить в 1879-м, так что современностью здесь и не пахнет. Этот доходный дом выделяется насыщенным и ярким декором: в свое время его создателя упрекали в том, что он полностью проигнорировал классический ансамбль Александринского театра.

4.Какое из этих зданий подарил городу петербургский купец?

Правильный ответ: фото 2

Коричневое здание — клиника, построенная в 1906 году на пожертвования купца Синягина, а серое — часть элитного «Парадного квартала», который «Группа ЛСР» закончила вводить в эксплуатацию весной 2014-го. Его облик — лаконичный и современный, с легким намеком на традиционный петербургский классицизм. На главной площади в теплое время года бьет фонтан.



5. Попробуйте угадать современного грифона...

Правильный ответ: фото 1

Бронзовый грифон с мечом гнездится на дворце великого князя Владимира Александровича. Здание было достроено к 1872 году, главный фасад декорировали в духе флорентийского ренессанса. Белые крылатые существа без холодного оружия в лапах обосновались на крыше жилого дома «Венеция» в стиле ретроспективизм. Он был построен «Группой ЛСР» в 2013 году, а в 2014-м мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» получила за его проект международную архитектурную премию.

6. Давайте проверим, отличите ли вы ретро-новостройку от здания совсем уж исторического. Вглядитесь в эти физиономии. Кто из них дольше следит за петербуржцами?

Правильный ответ: фото 2

Профильные барельефы с барочной резиденции Строгановых взирают на горожан (ну, насколько можно взирать при таком повороте головы) еще с XVIII века. Принято считать, что они изображают либо хозяина дома, обер-камергера барона Сергея Григорьевича Строганова, либо архитектора дворца — Бартоломео Франческо Растрелли. А вот маска с цирка Чинизелли, как и само здание, — относительный новодел в стиле эклектика. Его достроили только к 1877 году.



7. Что это мы все о возрасте? Есть есть вопросы и поинтереснее. Например, эти атланты — практически ровесники, но один из них, по замыслу архитектора, вполне мог бы быть... женщиной! Угадайте, который?