Проверьте свою архитектурную эрудицию: получится ли у вас заметить разницу между историческими петербургскими фасадами и стилизациями, созданными современными архитекторами? Самые наблюдательные смогут получить приз от ведущего* застройщика Санкт-Петербурга — «Группы ЛСР».
Проверьте свою архитектурную эрудицию: получится ли у вас заметить разницу между историческими петербургскими фасадами и стилизациями, созданными современными архитекторами? Самые наблюдательные смогут получить приз от ведущего* застройщикаСанкт-Петербурга — «Группы ЛСР».
Строить в центре Петербурга надо уметь. Недостаточно спроектировать что-то красивое — важно, чтобы дом гармонично вписывался в стиль города, района и даже конкретной улицы. Но получается ли у петербургских архитекторов блюсти гармонию? Вы сможете ответить на этот вопрос, пройдя наш тест: попробуйте отличить объекты, возведенные в XXI веке, от старинных зданий.
В финале теста вы увидите форму, которую необходимо будет заполнить, если вы желаете получить приз. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно — мобильный номер). Десятерых победителей теста выберут случайным образом из числа читателей, ответивших правильно на все 7 вопросов. О времени и месте получения подарков представители «Группы ЛСР» уведомят победителей по электронной почте или телефону.
Ответы принимаются по 10 апреля 2020 года включительно, до 23.00 по московскому времени.
«Группа ЛСР» успешно работает на строительном рынке уже более 26 лет. Многие дома, реконструированные или заново построенные этим девелопером, настолько вписались в пространство Санкт-Петербурга, что стали неотъемлемой частью его архитектурного облика. Компания с особой бережностью относится к уникальному стилю нашего города и его жилой среде, потому что Питер — это и ее дом!
*«Группа ЛСР» занимает первую позицию в рейтинге застройщиков Санкт-Петербурга по объему текущего строительства, по данным «Единого ресурса застройщиков» на 1 марта 2020 года.