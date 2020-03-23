<section><h2><h2><br></h2></h2><p><p class="ql-align-center">кликните по картинке, чтобы выбрать вариант ответа</p></p></section><section><h2><p class="ql-align-center"><br></p></h2></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Какое из этих двух зданий, отделанных натуральным камнем, — настоящий дворец?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Какой из двух домов в русском стиле — современный? </strong></h2></h3></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Какое из этих зданий подарил городу петербургский купец?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Попробуйте угадать современного грифона...</strong></h2></h3></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Какие из этих фигур украсили центр Петербурга еще в XIX веке?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Давайте проверим, отличите ли вы ретро-новостройку от здания совсем уж исторического. Вглядитесь в эти физиономии. Кто из них дольше следит за петербуржцами?</strong></h2></h3></section><section><h2></h2><p><p class="ql-align-center">Авторы современных зданий довольно легко могут вас запутать. Для этого им даже не придется особо стараться.</p></p></section><section><h3></h3><p><p class="ql-align-center"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Попробуйте обращать больше внимания на окружающую архитектуру — не дайте хитрым ретроспективистам себя провести!</span></p></p></section><section><h3></h3><p><p class="ql-align-center"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">У современных строителей нет шансов подсунуть вам стилизацию под видом старинного здания.</span></p></p></section>