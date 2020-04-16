В России от коронавируса умерла беременная

Пациентка, доставленная в инфекционную больницу в Махачкале, скончалась от коронавируса. Она была на 17-й неделе беременности.



Об этом 16 апреля пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Раису Шахсинову. Она уточнила, что 27-летнюю беременную привезли в больницу в тяжелом состоянии из Хасавюрта. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию, позже подтвердился COVID-19. Спасти молодую женщину не удалось, она умерла накануне вечером.



Всего в Дагестане зарегистрированы шесть смертельных случаев с подтвержденным COVID-19. В России умерли 232 человека, семь из них в Петербурге.

