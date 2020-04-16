Оба умерших от коронавируса в Петербурге пациента диагноз получили посмертно
Пациенты, которых 16 апреля включили в статистику по Петербургу как умерших от коронавируса, скончались еще 5-го числа. Обоим было больше 80 лет.
Данные приводит комитет по здравоохранению Смольного. Отмечается, что 89-летний мужчина на инфекционном отделении городской больницы
81-летняя пациентка, также с хроническими заболеваниями, скончалась в Госпитале ветеранов войн.
Оба пенсионера умерли 5 апреля, и только к 16 числу были получены их тесты. У обоих подтвержден COVID-19.
Число жертв коронавируса в городе достигло семи. Диагноз подтвердился у 1083 пациентов.