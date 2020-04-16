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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 13:18
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Оба умерших от коронавируса в Петербурге пациента диагноз получили посмертно

Пациенты, которых 16 апреля включили в статистику по Петербургу как умерших от коронавируса, скончались еще 5-го числа. Обоим было больше 80 лет.

Данные приводит комитет по здравоохранению Смольного. Отмечается, что 89-летний мужчина на инфекционном отделении городской больницы № 2 оказался после госпитализации в кардиологию Введенской больницы. У него было множество хронических заболеваний, а умер он от двусторонней пневмонии.

81-летняя пациентка, также с хроническими заболеваниями, скончалась в Госпитале ветеранов войн.

Оба пенсионера умерли 5 апреля, и только к 16 числу были получены их тесты. У обоих подтвержден COVID-19.

Число жертв коронавируса в городе достигло семи. Диагноз подтвердился у 1083 пациентов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Mozg
Неужели, всех, кто умирает по две недели тестируют на этот вирус и не дают родственникам похоронить тела?
Кошмар какой-то.
shushu
Вполне могли вирус уже и в госпитале получить
i224
Надеюсь, успели нормально похоронить.
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