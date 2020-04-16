Мишустин обещает помощь полумиллиону компаний, пострадавших от коронавируса. Непродовольственный ретейл теперь в списке

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания в режиме видеоконференции заявил, что программа поддержки предпринимательства охватит более полумиллиона компаний малого и среднего бизнеса, где трудятся около 3 миллионов сотрудников.



«Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников предприятия на начало апреля и исходя из суммы 12130 рублей в месяц на каждого сотрудника. <...> Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент», — заявил 16 апреля Михаил Мишустин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

