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16.04.2020 11:25
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Путин поручил упростить порядок исследований препаратов от коронавируса

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны, в котором поставил задачу упростить порядок и сократить сроки исследований антикоронавирусных препаратов.

«Упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований», - говорится 16 апреля в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также поставил задачу «мониторинга эффективности и безопасности вакцин». Поправки должны быть подготовлены до 15 мая.

Напомним, что накануне в США испытали вакцину mRNA-1273, которая должна помочь бороться с COVID-2019.

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