Путин поручил упростить порядок исследований препаратов от коронавируса
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны, в котором поставил задачу упростить порядок и сократить сроки исследований антикоронавирусных препаратов.
«Упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований», - говорится 16 апреля в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства также поставил задачу «мониторинга эффективности и безопасности вакцин». Поправки должны быть подготовлены до 15 мая.
Напомним, что накануне в США испытали вакцину mRNA-1273, которая должна помочь бороться с COVID-2019.