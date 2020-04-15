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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 19:01
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Медведев заявил, что ситуация в некоторых отраслях бизнеса «напоминает коллапс». «Все пандемии заканчиваются, а экономика остается»

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса стала вопросом безопасности страны, причем не только в нынешней ситуации, но и в перспективе. Как пишет РИА «Новости», об этом он заявил 15 апреля во время онлайн-совещания с бизнесом.

По словам Медведева, ситуация с бизнесом в некоторых отраслях уже «напоминает коллапс».

«Ситуация с распространением болезни угрожает не только здоровью и жизни людей, но и многим отраслям бизнеса. Это, без преувеличения, вопрос безопасности нашей страны, причем как текущей, так и на будущее, потому что все пандемии заканчиваются, а экономика остается; и вопрос в том, в каком состоянии она останется», — подчеркнул заместитель секретаря Совбеза.

Напомним, Владимир Путин сегодня анонсировал второй пакет помощи бизнесу, который может обойтись в общей сложности в триллион рублей.

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Комментарии (7)

shushu
Хорошая должность у него
grannie
"При Медведе такого не было"
Mozg
Ого! Это заявка!.....
Неужто Медведев решил вернуться на первый ряд политического партера?
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