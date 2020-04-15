Медведев заявил, что ситуация в некоторых отраслях бизнеса «напоминает коллапс». «Все пандемии заканчиваются, а экономика остается»

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса стала вопросом безопасности страны, причем не только в нынешней ситуации, но и в перспективе. Как пишет РИА «Новости», об этом он заявил 15 апреля во время онлайн-совещания с бизнесом.



По словам Медведева, ситуация с бизнесом в некоторых отраслях уже «напоминает коллапс».



«Ситуация с распространением болезни угрожает не только здоровью и жизни людей, но и многим отраслям бизнеса. Это, без преувеличения, вопрос безопасности нашей страны, причем как текущей, так и на будущее, потому что все пандемии заканчиваются, а экономика остается; и вопрос в том, в каком состоянии она останется», — подчеркнул заместитель секретаря Совбеза.

