Дедлайн по конкурсу на концепцию парка «Тучков буян» перенесли на осень

Участники конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» представят свои разработки 7 августа. Сроки перенесли в связи с пандемией коронавируса. Об этом 15 апреля сообщил аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.



«Решение о внесении изменений в график проведения конкурса было принято в связи с введением карантина во многих странах и закрытием границ из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сроки были изменены в соответствии с рекомендациями Международного союза архитекторов (UIA)», — говорится в сообщении аппарата.

