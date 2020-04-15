Дедлайн по конкурсу на концепцию парка «Тучков буян» перенесли на осень
Участники конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» представят свои разработки 7 августа. Сроки перенесли в связи с пандемией коронавируса. Об этом 15 апреля сообщил аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.
«Решение о внесении изменений в график проведения конкурса было принято в связи с введением карантина во многих странах и закрытием границ из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сроки были изменены в соответствии с рекомендациями Международного союза архитекторов (UIA)», — говорится в сообщении аппарата.
Заседания жюри конкурса, которые ранее были назначены на май 2020 года, перенесли на первую декаду сентября 2020-го. Точные даты, а также объявление победителя и призеров конкурса станут известны позднее.
Напомним, организатором конкурса выступает фонд «ДОМ.РФ», оператором — консалтинговая компания «КБ Стрелка». Ранее «Фонтанка» подробно писала о техзадании к конкурсу, в рамках которого участники должны создать свои концепции.
О создании на территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы парка объявили в апреле 2019 года во время визита в Петербург президента Владимира Путина. От проекта строительства на этом месте судебного квартала остался только Театр танца Бориса Эйфмана, здания Верховного суда было решено перенести на Смольную набережную. По итогам голосования будущее зеленое пространство получило пока неофициальное название «Тучков буян».