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15.04.2020 10:09
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Евро и доллар отыграли у рубля на бирже по 50 копеек

На открытии торгов российская валюта растеряла накопленное преимущество.

Биржевой курс доллара вырос утром 15 апреля почти на 50 копеек. По данным на 10:05, за американскую валюту дают уже 73,5. Евро, в свою очередь, также прибавил 50 копеек, до 80,6 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 29,3 доллара за баррель.

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