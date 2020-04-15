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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 00:14
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Ученые сообщили о первом возможном заражении коронавирусом от трупа

Таиландский судмедэксперт, который мог заразиться коронавирусом от трупа, умер. Об этом 14 апреля сообщает Fox News со ссылкой на статью в научном журнале Journal of Forensic and Legal Medicine.

Ученые проанализировали данные от 20 марта, когда Таиланде было еще совсем мало случаев заражения Covid-19, причем все они были привозными. На тот момент в стране уже заболели два медработника — судмедэксперт и медсестра. Причем оба не контактировали с зараженными.

«Насколько нам известно, это первый случай заражения Covid-2019 и смерти среди медицинского персонала в отделении судебной медицины», — указывается в статье.

Ученые рекомендуют при вскрытии трупов пациентов с коронавирусом соблюдать те же меры предосторожности, что и при контакте с живыми заболевшими.

Напомним, в России вскрытие трупов пациентов с Covid-19 производится в обязательном порядке согласно рекомендациям Минздрава.

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