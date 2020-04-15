Ученые сообщили о первом возможном заражении коронавирусом от трупа

Таиландский судмедэксперт, который мог заразиться коронавирусом от трупа, умер. Об этом 14 апреля сообщает Fox News со ссылкой на статью в научном журнале Journal of Forensic and Legal Medicine.



Ученые проанализировали данные от 20 марта, когда Таиланде было еще совсем мало случаев заражения Covid-19, причем все они были привозными. На тот момент в стране уже заболели два медработника — судмедэксперт и медсестра. Причем оба не контактировали с зараженными.



«Насколько нам известно, это первый случай заражения Covid-2019 и смерти среди медицинского персонала в отделении судебной медицины», — указывается в статье.

