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14.04.2020 20:08
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Минтранс поручил отменить акции по бесплатному перелету внутри России для ветеранов

Российским авиакомпаниям придётся отменить акции, по которым ветераны могли полететь внутри страны бесплатно в честь Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму от Росавиации, полученную перевозчиками.

Требование отменить акцию обосновано поручением Минтранса от 10 апреля, говорится в телеграмме. Ранее ветеранам ВОВ и сопровождающии их лицам 1941-1945 годов хотели предоставить бесплатные билеты на перелёты внутри России в период празднования 75-летия окончания Великой отечественной войны.

Также авиакомпаниям рекомендовано разъяснить тем ветеранам, кто уже приобрёл билеты, что лететь в период пандемии куда-либо «нецелеообразно».

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