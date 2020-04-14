Минтранс поручил отменить акции по бесплатному перелету внутри России для ветеранов

Российским авиакомпаниям придётся отменить акции, по которым ветераны могли полететь внутри страны бесплатно в честь Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму от Росавиации, полученную перевозчиками.

Требование отменить акцию обосновано поручением Минтранса от 10 апреля, говорится в телеграмме. Ранее ветеранам ВОВ и сопровождающии их лицам 1941-1945 годов хотели предоставить бесплатные билеты на перелёты внутри России в период празднования 75-летия окончания Великой отечественной войны.