Несмотря на растущее количество заболевших коронавирусом в Петербурге и вероятного прогноза Смольного - до 120 тысяч зараженных, горожане в большинстве своем 14 апреля не стремятся оставаться дома. Впрочем, как и накануне.



Кадры из окон своей квартиры на Ленинском проспекте в редакцию «Фонтанки» прислала читательница Анастасия. «Режим самоизоляции закончился в Санкт-Петербурге?», - задалась вопросом девушка и уточнила, что фото было сделано в шесть часов вечера.