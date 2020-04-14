«Режим самоизоляции закончился?». В Петербурге пробки, количество людей на улице почти в «красной» зоне
Несмотря на растущее количество заболевших коронавирусом в Петербурге и вероятного прогноза Смольного - до 120 тысяч зараженных, горожане в большинстве своем 14 апреля не стремятся оставаться дома. Впрочем, как и накануне.
Кадры из окон своей квартиры на Ленинском проспекте в редакцию «Фонтанки» прислала читательница Анастасия. «Режим самоизоляции закончился в Санкт-Петербурге?», - задалась вопросом девушка и уточнила, что фото было сделано в шесть часов вечера.
По данным сервисов «Яндекса», в это время пробок в городе было немного, всего три балла, к восьми часам и вовсе цифра опустилась до одного. Однако, судя по индексу самоизоляции, петербуржцев на улицах много. На пять часов сервис присвоил городу 2,6 балла. Еще немного и город окажется в «красной» зоне - когда на улице «очень много» людей и показатели практически соответствуют «докоронавирусной» эпохе, верхний ее порог по «Яндексу» 2,4 балла.