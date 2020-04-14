FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 20:20
1
Печать

«Режим самоизоляции закончился?». В Петербурге пробки, количество людей на улице почти в «красной» зоне

Несмотря на растущее количество заболевших коронавирусом в Петербурге и вероятного прогноза Смольного - до 120 тысяч зараженных, горожане в большинстве своем 14 апреля не стремятся оставаться дома. Впрочем, как и накануне.

Кадры из окон своей квартиры на Ленинском проспекте в редакцию «Фонтанки» прислала читательница Анастасия. «Режим самоизоляции закончился в Санкт-Петербурге?», - задалась вопросом девушка и уточнила, что фото было сделано в шесть часов вечера.

автор фото&nbsp;читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия

По данным сервисов «Яндекса», в это время пробок в городе было немного, всего три балла, к восьми часам и вовсе цифра опустилась до одного. Однако, судя по индексу самоизоляции, петербуржцев на улицах много. На пять часов сервис присвоил городу 2,6 балла. Еще немного и город окажется в «красной» зоне - когда на улице «очень много» людей и показатели практически соответствуют «докоронавирусной» эпохе, верхний ее порог по «Яндексу» 2,4 балла.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

daisychain
Взволнованной самоизолированной Анастасии нечего волноваться - у нее, судя по всему, этаж высокий. Пусть сидит себе дома и дальше, в окошко глядит и сообщает нам о своих переживаниях.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний