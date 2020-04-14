Главред «Новой газеты» предложил Кадырову прислать для публикации «артикулированные аргументы несогласия» со статьей про коронавирус в Чечне

Telegram не может быть официальным источником того, что сказал глава республики, а упреки в том, что «Новая газета» является ретранслятором американских ценностей, были опубликованы чеченским лидером в «американском мессенджере». На это обратил внимание главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и предложил Рамзану Кадырову аргументированно выступить на страницах его издания.



Слова Муратова 14 апреля публикует Znak.com. Ответить Кадырову он решил после волны возмущения со стороны главы Чечни, которому не понравился материал про ситуацию с коронавирусом в республике. Автор статьи написала, что зараженных в регионе якобы приравняли к террористам. Муратов предложил «Рамзану Ахматовичу и его пресс-секретарю» прислать в редакцию письмо, «в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов». «Мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля», — дал срок Муратов. Он также отметил, что посты в Telegram не могут «являться официальным источником того, что сказал руководитель республики, поскольку этот ресурс, как известно, мечтал заблокировать Роскомнадзор».

