Главред «Новой газеты» предложил Кадырову прислать для публикации «артикулированные аргументы несогласия» со статьей про коронавирус в Чечне
Telegram не может быть официальным источником того, что сказал глава республики, а упреки в том, что «Новая газета» является ретранслятором американских ценностей, были опубликованы чеченским лидером в «американском мессенджере». На это обратил внимание главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и предложил Рамзану Кадырову аргументированно выступить на страницах его издания.
Слова Муратова 14 апреля публикует Znak.com. Ответить Кадырову он решил после волны возмущения со стороны главы Чечни, которому не понравился материал про ситуацию с коронавирусом в республике. Автор статьи написала, что зараженных в регионе якобы приравняли к террористам. Муратов предложил «Рамзану Ахматовичу и его пресс-секретарю» прислать в редакцию письмо, «в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов». «Мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля», — дал срок Муратов. Он также отметил, что посты в Telegram не могут «являться официальным источником того, что сказал руководитель республики, поскольку этот ресурс, как известно, мечтал заблокировать Роскомнадзор».
Он также добавил, что ничего не имеет ни против Чечни, ни против Кадырова, так как «чеченский народ прекрасен», а его лидер был одним из первых, кто оплатил лечение в республике больного спинальной мышечной атрофией ребенка. «И если мне скажут: «Пожмешь ли ты руку Кадырову?» — то с моей стороны безусловное «да». Он оплатил лечение самыми дорогими лекарствами маленького гражданина своего субъекта Федерации. Как я могу это не приветствовать?» — отметил Муратов.
Ранее Кадыров назвал публикации в издании Муратова провокационной и взрывоопасной античеченской травлей, устроенной газетой «нагло и бессовестно». Он также спрашивал ФСБ, почему она «потворствует деятельности иностранной агентуры», а «Газпром» — про финансирование «информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США». Позже он отметил, что ошибся и на самом деле газовый монополист к «Новой газете» отношения не имеет, «Новую» он перепутал с радиостанцией «Эхо Москвы». «Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики», — заключил Кадыров.