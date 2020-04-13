«Раб Всевышнего» Кадыров извинился за то, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы». «Несут одну чушь против моего народа»

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за то, что «на эмоциях» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету». Об этом он написал 13 апреля в своем телеграм-канале.



Ранее Кадыров в том же канале разразился тирадой против «Новой газеты». Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Чечне зараженных коронавирусом приравняли к террористам, поэтому жители якобы начали скрывать заболевание и не могут получать необходимую помощь.



«Я и мой ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД, на пороге большой беды, связанной со стремительно развивающейся пандемией коронавируса, справедливо хотим знать, что происходит в нашей стране. До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новой газета"?» - написал Кадыров (орфография и пунктуация оригинала).

