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13.04.2020 21:41
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«Раб Всевышнего» Кадыров извинился за то, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы». «Несут одну чушь против моего народа»

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за то, что «на эмоциях» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету». Об этом он написал 13 апреля в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров в том же канале разразился тирадой против «Новой газеты». Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Чечне зараженных коронавирусом приравняли к террористам, поэтому жители якобы начали скрывать заболевание и не могут получать необходимую помощь.

«Я и мой ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД, на пороге большой беды, связанной со стремительно развивающейся пандемией коронавируса, справедливо хотим знать, что происходит в нашей стране. До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новой газета"?» - написал Кадыров (орфография и пунктуация оригинала).

Далее глава Чечни рассуждал о том, что ему «нужно объяснить своему Народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США».

Не устроила Кадырова и работа спецслужб: «Почему могучая цитадель нашего суверенитета, - ФСБ, - фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой Народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?»

Отметим, в холдинг «Газпром-медиа» входит «Эхо Москвы», а к «Новой газете» он не имеет никакого отношения. Видимо, спустя два часа после своей возмущенной тирады об этом вспомнил и Рамзан Кадыров.

«Друзья, в "горячке" перепутал "Эхо Москвы" и "Новую газету", снова на эмоциях! "Газпром" к "Новой" не имеет отношения. Надеюсь поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!... Извиняюсь, если что-то не так», - написал глава Чечни.

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Комментарии (3)

Nerevar
Кадыров ошибается! "Эхо Москвы" не имеет никакого отношения к США и Госдепу. Это даже не оппозиционная, а чисто газпромовская структура, входящая в холдинг "Газпром Медиа".
Pilat
Да не за что тут извинятся. Что эхо вашингтона, что новая клозета, близнецы братья.
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