Смольный освободит часть арендаторов от платежей. Законопроект направлен в ЗакС
Смольный подготовил проект закона, который освободит некоторых арендаторов городской недвижимости от арендной платы. Как стало известно «Фонтанке», документ 14 апреля направлен в Законодательное собрание и 15 апреля будет рассмотрен депутатами.
О намерении дать такие льготы малому бизнесу ранее рассказывал «Фонтанке» глава КИО Валерий Калугин.
Как следует из пояснительной записки (есть в распоряжении «Фонтанки»), отмена арендной платы будет распространяться на платежи за второй квартал 2020 года (с 01.04.2020 по 30.06.2020) за городские объекты нежилого фонда и земельные участки (по договорам аренды и на размещение нестационарных торговых объектов).
Претендовать на льготу смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Порядок освобождения от арендной платы будет установлен отдельным постановлением правительства Петербурга, проект которого сейчас разрабатывается.