Смольный освободит часть арендаторов от платежей. Законопроект направлен в ЗакС

Смольный подготовил проект закона, который освободит некоторых арендаторов городской недвижимости от арендной платы. Как стало известно «Фонтанке», документ 14 апреля направлен в Законодательное собрание и 15 апреля будет рассмотрен депутатами.

О намерении дать такие льготы малому бизнесу ранее рассказывал «Фонтанке» глава КИО Валерий Калугин.

Как следует из пояснительной записки (есть в распоряжении «Фонтанки»), отмена арендной платы будет распространяться на платежи за второй квартал 2020 года (с 01.04.2020 по 30.06.2020) за городские объекты нежилого фонда и земельные участки (по договорам аренды и на размещение нестационарных торговых объектов).