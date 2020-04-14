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14.04.2020 18:22
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Усэйн Болт показал, как правильно держать социальную дистанцию

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт пошутил на тему социального дистанцирования в условиях эпидемии коронавируса. В своем инстаграме 33-летний ямайский спортсмен опубликовал фотографию финиша на дистанции 100 метров на Олимпиаде-2008 в Пекине, где он завоевал свое первое олимпийское золото. Снимок спортсмен сопроводил подписью: «Социальная дистанция. #СчастливойПасхи».

В том финале Болт выиграл с результатом 9,69 секунды, обогнав на 0,2 секунды Рачарда Томпсона (Тринидад и Тобаго), ставшего вторым.

В 2017 году Болт завершил карьеру бегуна. В феврале 2018-го он решил перейти в футбол. Первый матч Болт провел в составе норвежского клуба «Стремсгодсет». В июле 2018 года он подписал контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс», но в ноябре ушел из команды, не сумев договориться по контракту. В январе 2019-го Болт объявил, что прекращает попытки стать футболистом.

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Комментарии (2)

prosto_5e4ce2877d5fb
Жители России могут показать Болту, как "забить болт" на социальную дистанцию.
Nerevar
Сам термин "социальная дистанция" употребляется неправильно!

В двух словах Социальная дистанция - это степень отдалённости в социальном пространстве индивидов или групп.

Например: есть Вася, он не против соседствовать с мигрантами, а есть Сеня, он не против быть коллегами по работе с мигрантами, но не готов соседствовать с ними, а есть Валя, она готова выйти замуж за мигранта, есть ещё Петя, он надух не переносит мигрантов и мечтает, чтобы они поскорее выметались из страны.
У Вали социальная дистанция с мигрантами меньше, чем у Васи, Пети и Сени. У Пети же социальная дистанция с мигрантами больше, он не готов жить с мигрантами в одной стране.
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