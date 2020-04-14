Nerevar 14 Апр 2020 в 18:43 14 Апр 2020 в 18:43

Сам термин "социальная дистанция" употребляется неправильно!



В двух словах Социальная дистанция - это степень отдалённости в социальном пространстве индивидов или групп.



Например: есть Вася, он не против соседствовать с мигрантами, а есть Сеня, он не против быть коллегами по работе с мигрантами, но не готов соседствовать с ними, а есть Валя, она готова выйти замуж за мигранта, есть ещё Петя, он надух не переносит мигрантов и мечтает, чтобы они поскорее выметались из страны.

У Вали социальная дистанция с мигрантами меньше, чем у Васи, Пети и Сени. У Пети же социальная дистанция с мигрантами больше, он не готов жить с мигрантами в одной стране.