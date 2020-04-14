Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт пошутил на тему социального дистанцирования в условиях эпидемии коронавируса. В своем инстаграме 33-летний ямайский спортсмен опубликовал фотографию финиша на дистанции 100 метров на Олимпиаде-2008 в Пекине, где он завоевал свое первое олимпийское золото. Снимок спортсмен сопроводил подписью: «Социальная дистанция. #СчастливойПасхи».
В том финале Болт выиграл с результатом 9,69 секунды, обогнав на 0,2 секунды Рачарда Томпсона (Тринидад и Тобаго), ставшего вторым.
В 2017 году Болт завершил карьеру бегуна. В феврале 2018-го он решил перейти в футбол. Первый матч Болт провел в составе норвежского клуба «Стремсгодсет». В июле 2018 года он подписал контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс», но в ноябре ушел из команды, не сумев договориться по контракту. В январе 2019-го Болт объявил, что прекращает попытки стать футболистом.