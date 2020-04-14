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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 18:12
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Суд не разглядел нарушителя в юрфирме с Лиговского. Ее хотели наказать за «работу» вопреки запрету властей

Юридическая фирма на Лиговском проспекте чуть было не пополнила список нарушителей ограничения властей на осуществление деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 апреля, проверка нагрянула в компанию 1 апреля. По результатам административного расследования был составлен протокол, согласно которому она якобы не прекратила работу, несмотря на действующий запрет.

Представляющий интересы юрфирмы адвокат в ходе заседания обратил внимание судьи на то, что люди, которых проверка застала в офисе, были сотрудниками компании.

По его словам, в тот день они ненадолго пришли туда для того, чтобы организовать переход на дистанционный формат оказания услуг. Эту информацию подтвердил допрошенный на месте свидетель.

При этом очного приема клиентов на момент проверки уже не осуществлялось, подчеркнул правозащитник.

Он также добавил, что посетители конторы были заранее предупреждены о временной приостановке работы соответствующими объявлениями, размещенными у ее входа.

Так как никакие другие доказательства нарушения в протоколе приведены не были, Ленинский районный суд прекратил производство по делу за отсутствием состава.

Напомним, ранее петербургский суд рассмотрел дело владельцев сауны на Боровой улице. От наказания их не спасли ни лицензия на медицинские услуги, ни стенания о трудном финансовом положении.

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Комментарии (6)

Иногда бывает что должностные лица допускают процессуальные нарушения при составлении протоколов, но благо есть Суд и он справедлив, правда всегда сильней...
Alex читатель
Правильно всё суд решил. Бизнесу говорят переходите на дистанционку, а перейти получается и не дают)) все как обычно, придумают правило, а только потом думают как его воплотить в жизнь. Слава Богу хоть судьи ещё в стране адекватные есть.
Нужны механизмы! Механизмы реализации права! Сейчас ещё пропуска введут, так вообще чехарда начнётся.
prosto_5e4ce2877d5fb
Странный подход у судьи. Или у адвоката определённый подход к судье?)
Если сотрудники находятся на рабочих местах с целью выполнения служебных обязанностей (по организации, в дальнейшем, дистанционной работы) это означает, что организация работает. даже если в помещении нет клиентов в момент проверки.
Точно так же столовая работает, если повара шинкуют овощи и шуруют половниками в кастрюлях, невзирая на то, что в обеденном зале посетителей нет.
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