Суд не разглядел нарушителя в юрфирме с Лиговского. Ее хотели наказать за «работу» вопреки запрету властей

Юридическая фирма на Лиговском проспекте чуть было не пополнила список нарушителей ограничения властей на осуществление деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 апреля, проверка нагрянула в компанию 1 апреля. По результатам административного расследования был составлен протокол, согласно которому она якобы не прекратила работу, несмотря на действующий запрет.

Представляющий интересы юрфирмы адвокат в ходе заседания обратил внимание судьи на то, что люди, которых проверка застала в офисе, были сотрудниками компании.