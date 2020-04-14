Суд не разглядел нарушителя в юрфирме с Лиговского. Ее хотели наказать за «работу» вопреки запрету властей
Юридическая фирма на Лиговском проспекте чуть было не пополнила список нарушителей ограничения властей на осуществление деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 апреля, проверка нагрянула в компанию 1 апреля. По результатам административного расследования был составлен протокол, согласно которому она якобы не прекратила работу, несмотря на действующий запрет.
Представляющий интересы юрфирмы адвокат в ходе заседания обратил внимание судьи на то, что люди, которых проверка застала в офисе, были сотрудниками компании.
По его словам, в тот день они ненадолго пришли туда для того, чтобы организовать переход на дистанционный формат оказания услуг. Эту информацию подтвердил допрошенный на месте свидетель.
При этом очного приема клиентов на момент проверки уже не осуществлялось, подчеркнул правозащитник.
Он также добавил, что посетители конторы были заранее предупреждены о временной приостановке работы соответствующими объявлениями, размещенными у ее входа.
Так как никакие другие доказательства нарушения в протоколе приведены не были, Ленинский районный суд прекратил производство по делу за отсутствием состава.
Напомним, ранее петербургский суд рассмотрел дело владельцев сауны на Боровой улице. От наказания их не спасли ни лицензия на медицинские услуги, ни стенания о трудном финансовом положении.