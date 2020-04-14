FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 18:26
10
Печать

Водителя машины «Отдела по борьбе с коронавирусом» поймали без аптечки и страхового полиса. Наклейки про COVID-19 появились в гуманитарных целях

Внимание дорожной полиции в Кировском районе Петербурга привлек автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом» на боку. Протоколы составили за нарушение ПДД.

Как стало известно «Фонтанке», «Форд Фокус» остановили около десяти утра 14 апреля возле 143-го дома по проспекту Народного Ополчения. 23-летнего водителя доставили в 8-й отдел полиции, где на него составили три протокола — за отсутствие его фамилии в страховом полисе и аптечки, а также тонировку на передних и боковых стеклах. Молодого человека отпустили, выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Как рассказал «Фонтанке» владелец машины, 27-летний петербуржец Сергей, наклейки про «Отдел по борьбе с коронавирусом» и «COVID19» появились 20 марта. Сделано это было «ради волонтерства», малоимущим людям он раздавал продукты «и тому подобное». Он также отметил, что вопросов по наклейкам у правоохранительных органов к нему не возникало: «Какие могут быть вопросы, если по факту ни под какие ГОСТы это не подходит и ни под какую статью это не завернуть никак?» Сейчас у Сергея травмирована нога, и волонтерство прекратилось, а машину действительно на время одолжил приятель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

prosto_5e4ce2877d5fb
Не исключено, что автомобиль мог использоваться для менее благородных целей, нежели волонтёрство.
Например, для введения в заблуждение лиц пожилого возраста; о том, как их на волне "оказания помощи в период карантина по коронавирусу" различные проходимцы сейчас облапошивают, рассказывается немало и, практически, ежедневно.
mikrovolnovka
Клоун какой то. Маски и продукты были при нем или как?
Condorych
Пускай пешком подбегает полгодика и подумает. Схоже ведь с цветографической схемою.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний