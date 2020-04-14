Водителя машины «Отдела по борьбе с коронавирусом» поймали без аптечки и страхового полиса. Наклейки про COVID-19 появились в гуманитарных целях
Внимание дорожной полиции в Кировском районе Петербурга привлек автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом» на боку. Протоколы составили за нарушение ПДД.
Как стало известно «Фонтанке», «Форд Фокус» остановили около десяти утра 14 апреля возле 143-го дома по проспекту Народного Ополчения. 23-летнего водителя доставили в 8-й отдел полиции, где на него составили три протокола — за отсутствие его фамилии в страховом полисе и аптечки, а также тонировку на передних и боковых стеклах. Молодого человека отпустили, выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку.
Как рассказал «Фонтанке» владелец машины, 27-летний петербуржец Сергей, наклейки про «Отдел по борьбе с коронавирусом» и «COVID19» появились 20 марта. Сделано это было «ради волонтерства», малоимущим людям он раздавал продукты «и тому подобное». Он также отметил, что вопросов по наклейкам у правоохранительных органов к нему не возникало: «Какие могут быть вопросы, если по факту ни под какие ГОСТы это не подходит и ни под какую статью это не завернуть никак?» Сейчас у Сергея травмирована нога, и волонтерство прекратилось, а машину действительно на время одолжил приятель.