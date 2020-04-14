Внимание дорожной полиции в Кировском районе Петербурга привлек автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом» на боку. Протоколы составили за нарушение ПДД.



Как стало известно «Фонтанке», «Форд Фокус» остановили около десяти утра 14 апреля возле 143-го дома по проспекту Народного Ополчения. 23-летнего водителя доставили в 8-й отдел полиции, где на него составили три протокола — за отсутствие его фамилии в страховом полисе и аптечки, а также тонировку на передних и боковых стеклах. Молодого человека отпустили, выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку.