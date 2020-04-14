Глава РФС Дюков: Хотим летом доиграть сезон в футбольной Российской премьер-лиге. Может быть, без зрителей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о планах на возобновление чемпионата РПЛ. В интервью газете «Коммерсантъ» во вторник, 14 апреля, он заявил, что вряд ли это произойдёт в начале июня.



«Что касается варианта с возобновлением чемпионата на первой неделе июня, такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным», — подчеркнул Дюков.



Также он заявил, что УЕФА рекомендует доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства.



«Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы всё-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно, зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ всё-таки лучше, чем в принципе его отсутствие», — добавил Дюков.

