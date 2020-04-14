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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 16:40
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Число заразившихся COVID-19 в Финляндии приближается к 3200. О коронавирусе предупреждают уже и по-русски

Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии THL 14 апреля сообщает о 3161 подтверждённом случае заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 97 человек.

Из всех случаев 1987 зарегистрированы в столичном регионе Уусимаа, большинство — непосредственно в Хельсинки. Госпитализированы 232 человека, в реанимации находятся 75.

Фото: THL

За последние сутки — пять летальных исходов, всего в стране от коронавируса умерли 64 пациента. Пока что более подробная информация доступна по 37 смертельным случаям. Средний возраст жертв — 81 год. Два человека умерли в возрасте от 40 до 59 лет, 13 — в возрасте от 60 до 79 лет, и 22 — в возрасте старше 80 лет. 70% погибших — мужчины, а 30% — женщины.

По соотношению к населению (5 543 233) заболеваемость составляет 57 случаев на 100 000 жителей.

Все официальные данные по коронавирусной инфекции в Финляндии теперь представлены ещё на девяти языках, помимо финского, шведского и английского, сообщило 14 апреля правительство страны.

Прочитать данные от многих ведомств (о здоровье, передвижении, обучении, финансовых проблемах и т.п.) можно на русском, эстонском, французском, сомалийском, испанском, турецком, китайском, персидском, арабском.

Университетская больница Хельсинки, которая в период пандемии стала центром борьбы с коронавирусом, снабдила русскими субтитрами и видео о COVID-19.

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