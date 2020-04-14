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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 15:18
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В Москве уже оштрафовали 55 нарушителей карантина на 220 тысяч рублей

За последние три дня в Москве зафиксировали 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего с момента введения ограничений и ответственности за их несоблюдение оштрафовали уже 55 человек, находившихся на домашнем лечении с подтвержденным Covid-19. Общая сумма штрафов — 220 тыс. рублей.

Нарушители теперь будут лечиться не дома, а в обсерваторах в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Напомним, москвичи с легкой формой заболевания остаются на лечение дома, но при условии соблюдения строгого карантина.

За последние сутки в России прибавилось 2774 заболевших коронавирусом, это новый рекорд прироста. Москва на первом месте (+1489 человек за сутки), всего в столице 13 002 зараженных.

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