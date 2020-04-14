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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 10:37
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От коронавируса в России за сутки умерли 22 человека. В Петербурге больше сотни новых заболевших

Двадцать два пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию скончались в России за предыдущие сутки. Об этом 14 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с патогеном.

По количеству заражённых Covid-19 Россия ставит очередной рекорд: суточный прирост 2774 новых случая против 2558 накануне. Петербург по-прежнему на третьем месте — в городе ещё 121 заболевший. Большая часть приходится на Москву и Московскую область, где заразились ещё 1489 и 460 человек соответственно. В Ленинградской области прибавилось 35 пациентов с коронавирусом.

Также за сутки в стране увеличилось число смертельных исходов. Умерли ещё 22 пациента с положительным тестом на Covid-19, таким образом за весь период зафиксировано 170 смертей. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая заболевания.

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Комментарии (6)

Gunna
Ага, верим, верим... +121 случай всего, ага. Чтобы сдать анализ на ковид, надо выдержать эпичную битву с системой здравоохранения. Тех, у кого более-менее слабые симптомы, тестируют ли?.. У меня несколько знакомых заболело, вызывали врачей, никому - НИКОМУ - не сделали тест.
guga
В Р А Н Ь Ё!
Balamut
Мы конечно верим, разве могут быть сомненья...
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