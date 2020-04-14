От коронавируса в России за сутки умерли 22 человека. В Петербурге больше сотни новых заболевших

Двадцать два пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию скончались в России за предыдущие сутки. Об этом 14 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с патогеном.



По количеству заражённых Covid-19 Россия ставит очередной рекорд: суточный прирост 2774 новых случая против 2558 накануне. Петербург по-прежнему на третьем месте — в городе ещё 121 заболевший. Большая часть приходится на Москву и Московскую область, где заразились ещё 1489 и 460 человек соответственно. В Ленинградской области прибавилось 35 пациентов с коронавирусом.

