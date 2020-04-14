FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.52р80.54р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 15:12
3
Печать

Генпрокуратура требует от Минэкономразвития объяснений о появлении букмекеров в списке системообразующих предприятий

Дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц в список тех, кому в первую очередь полагается государственная поддержка в условиях пандемии, потребовала Генеральная прокуратура России. Отвечать будет Министерство экономического развития, сообщает 14 апреля надзорный орган.

«Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев», — обратили внимание на ранее включенную в список компанию «Фонбет». Генпрокуратура уточнила, что Минэкономразвития должно не только объяснить, почему букмекеры оказались в списке, но и разработать новые критерии для попадания в реестр.

Раньше прокуратуры этим вопросом задались в правительстве, там уже обновили критерии — ключевым показателем стал размер выручки. Новый список будет сформирован к концу недели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Печенег (Snaky) Половцев
Фигня этот список. Нужен список системообразующих господ. А уж какими предприятиями они владеют - это уже дело десятое.
guess
А как в список попал Макдональдс? Тоже интересно
NikolayKlimov
Список должен был пройти через Мишустина. А то он одной головой красиво по телику говорит, а другой согласовывает Фонбет и других. Пусть Мишустин ответит прокурорам и народу. Можно подумать, что Минкомразвития само что-то сочиняет.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний