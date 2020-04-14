Генпрокуратура требует от Минэкономразвития объяснений о появлении букмекеров в списке системообразующих предприятий

Дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц в список тех, кому в первую очередь полагается государственная поддержка в условиях пандемии, потребовала Генеральная прокуратура России. Отвечать будет Министерство экономического развития, сообщает 14 апреля надзорный орган.

«Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев», — обратили внимание на ранее включенную в список компанию «Фонбет». Генпрокуратура уточнила, что Минэкономразвития должно не только объяснить, почему букмекеры оказались в списке, но и разработать новые критерии для попадания в реестр.