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14.04.2020 12:16
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Горьковский автозавод оштрафовали на четверть миллиона за длинную и плотную очередь перед проходной

ООО «УК Группа ГАЗ» заплатит 250 тысяч рублей за очереди перед проходной и нарушение дистанции в полтора метра. Такое наказание избрал Автозаводский суд Нижнего Новгорода 14 апреля, о чём сообщает объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

Вереница сотрудников завода, буквально дышащих друг другу в затылок, была замечена 13 апреля и попала на видео. На предприятии пояснили, что причиной стали замёрзшие термометры, которыми измеряли температуру рабочим перед посадкой в развозку. Из-за этого процедуру пришлось проводить ещё и на проходной.

Суд решил, что таким образом компания нарушила эпидемиологические требования в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). Решение о штрафе в законную силу пока не вступило.

Представитель УК в суде признал вину компании, но просил суд учесть, что нарушение было допущено в первый рабочий день на заводе после простоя. По его словам, сейчас процедура термометрии проходит штатно.

Группа «ГАЗ» объединяет более 10 предприятий в регионах РФ, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

В конце марта такая же очередь выстроилась в Петербурге перед проходной «Адмиралтейских верфей» на набережной Фонтанки. Впрочем, проблему быстро решили и больше о получасовом ожидании сотрудники предприятия не сообщали.

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Комментарии (7)

Павел Михайлов
А РПЦ, за толпы из стариков в храмах, Роспотребнадзор в упор не видит и штрафовать не будет?
Читатель111
Руководство завода должны ДУМАТЬ, они зп получают в т.ч. за организацию мероприятий.
alexpv
Правильно, вот и помощь государства предприятиям. Поддержки - ноль, зато штрафы и так гибнущему реальному сектору экономики - это всегда пожалуйста. Спасибо за заботу.
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