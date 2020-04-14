ООО «УК Группа ГАЗ» заплатит 250 тысяч рублей за очереди перед проходной и нарушение дистанции в полтора метра. Такое наказание избрал Автозаводский суд Нижнего Новгорода 14 апреля, о чём сообщает объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.



Вереница сотрудников завода, буквально дышащих друг другу в затылок, была замечена 13 апреля и попала на видео. На предприятии пояснили, что причиной стали замёрзшие термометры, которыми измеряли температуру рабочим перед посадкой в развозку. Из-за этого процедуру пришлось проводить ещё и на проходной.

