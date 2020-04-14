Горьковский автозавод оштрафовали на четверть миллиона за длинную и плотную очередь перед проходной
ООО «УК Группа ГАЗ» заплатит 250 тысяч рублей за очереди перед проходной и нарушение дистанции в полтора метра. Такое наказание избрал Автозаводский суд Нижнего Новгорода 14 апреля, о чём сообщает объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.
Вереница сотрудников завода, буквально дышащих друг другу в затылок, была замечена 13 апреля и попала на видео. На предприятии пояснили, что причиной стали замёрзшие термометры, которыми измеряли температуру рабочим перед посадкой в развозку. Из-за этого процедуру пришлось проводить ещё и на проходной.
Суд решил, что таким образом компания нарушила эпидемиологические требования в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). Решение о штрафе в законную силу пока не вступило.
Представитель УК в суде признал вину компании, но просил суд учесть, что нарушение было допущено в первый рабочий день на заводе после простоя. По его словам, сейчас процедура термометрии проходит штатно.
Группа «ГАЗ» объединяет более 10 предприятий в регионах РФ, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
В конце марта такая же очередь выстроилась в Петербурге перед проходной «Адмиралтейских верфей» на набережной Фонтанки. Впрочем, проблему быстро решили и больше о получасовом ожидании сотрудники предприятия не сообщали.