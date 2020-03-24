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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 11:21
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ОРВИ из-за коронавируса. Работники «Адмиралтейских верфей» полчаса мёрзли в очереди на измерение температуры

Работники петербургского судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» полчаса мёрзли на набережной реки Фонтанки, чтобы попасть на проходную. Причиной огромной очереди 24 марта стало обязательное измерение температуры.

Видео «утреннего стояния» в редакцию прислал один из сотрудников. Он отметил, что проверка температуры стала обязательной с сегодняшнего дня. Чтобы зайти на работу, люди провели в очереди минимум 30 минут. «И это в 7 утра, когда на улице было -5», — посетовал собеседник.

читатель "Фонтанки"

17 марта главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Северной столице. В нём руководителям бизнеса предписано проводить ежедневную термометрию сотрудников и не допускать присутствия в организованном коллективе больных с признаками ОРВИ.

© Фонтанка.Ру

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