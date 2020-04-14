«Достаточное основание для закрытия бизнеса». В Москве оштрафовали почти сотню магазинов за нарушение правил торговли в условиях самоизоляции
За последние три дня в Москве оштрафовали 92 магазина за «нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности». Об этом 14 апреля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.
«В ходе контрольных рейдов к административной ответственности было привлечено 92 объекта торговли, не обеспечивших условия для соблюдения социальной дистанции, в том числе, специальную разметку», - уточнили в пресс-службе.
Сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений судов.
«Нанесение специальной разметки позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями. Сотрудники оштрафованных предприятий не предпринимали никаких действий для того, чтобы обеспечить между ними социальную дистанцию. Пренебрежение этим требованием - достаточное основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса», - подчеркнул руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.