«Достаточное основание для закрытия бизнеса». В Москве оштрафовали почти сотню магазинов за нарушение правил торговли в условиях самоизоляции

За последние три дня в Москве оштрафовали 92 магазина за «нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности». Об этом 14 апреля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.

«В ходе контрольных рейдов к административной ответственности было привлечено 92 объекта торговли, не обеспечивших условия для соблюдения социальной дистанции, в том числе, специальную разметку», - уточнили в пресс-службе.



Сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений судов.

