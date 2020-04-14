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14.04.2020 10:10
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Биржевой курс евро упал ниже 80 рублей

На бирже рубль продолжил начавшееся в начале недели укрепление.

На открытии торгов 14 апреля европейская валюта опустилась почти на 30 копеек. По данным на 10:05 мск, за евро давали 79,97 рубля. Доллар, в свою очередь, упал на 50 копеек, до 73,12.

Баррель Brent стоит сегодня 32,19 доллара.

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