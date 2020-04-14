Запрет каршеринга в Петербурге «отметили» зрелищным ДТП с перевёрнутой машиной
Последний день работы каршеринга в Петербурге, 13 апреля, завершился мощным финальным аккордом.
Сначала тон задала довольно заурядная авария в Купчино. Под вечер на перекрёстке улиц Димитрова и Бухарестской машина сервиса «Делимобиль» выступила против БМВ, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.
А настоящую жирную точку поставила девушка на «Рено Каптюре» «Яндекс.Драйва» на круговом пересечении Северного и Гражданского проспектов. «Подрезала «КИА Рио» и сделала тотал с каршеринга. За рулём каршеринга была девушка с двумя пассажирами», - рассказывают в «ДТП и ЧП». На место приезжала скорая.
Напомним, 13 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о временной приостановке услуг по краткосрочной аренде автомобилей на территории города до 30 апреля.