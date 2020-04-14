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14.04.2020 08:53
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Запрет каршеринга в Петербурге «отметили» зрелищным ДТП с перевёрнутой машиной

Последний день работы каршеринга в Петербурге, 13 апреля, завершился мощным финальным аккордом.

Сначала тон задала довольно заурядная авария в Купчино. Под вечер на перекрёстке улиц Димитрова и Бухарестской машина сервиса «Делимобиль» выступила против БМВ, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

А настоящую жирную точку поставила девушка на «Рено Каптюре» «Яндекс.Драйва» на круговом пересечении Северного и Гражданского проспектов. «Подрезала «КИА Рио» и сделала тотал с каршеринга. За рулём каршеринга была девушка с двумя пассажирами», - рассказывают в «ДТП и ЧП». На место приезжала скорая.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Напомним, 13 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о временной приостановке услуг по краткосрочной аренде автомобилей на территории города до 30 апреля.

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Комментарии (1)

Браво Беглов, запретить крашенина, но возобновить льготный проезд на общественном транспорте!!! Это просто великолепно
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