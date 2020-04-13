Вице-губернатор Потехина во время марафона «Фонтанки» заявила, что медики могут получить первые доплаты за борьбу с коронавирусом до конца недели

Правительство Петербурга рассчитывает, что до конца недели медики, которые борются с коронавирусом, получат первые доплаты. Об этом 13 апреля в рамках информационно-благотворительного марафона «Фонтанки» в поддержку медицинских работников #минусвирус в редакционной студии рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.



«Вы знаете, какое количество мер принимает страна с президентского уровня, и город с уровня губернатора. Мы рассчитываем, что уже на этой неделе наши доктора получат первые доплаты, те, кто работает на передовой», - сказала вице-губернатор.

