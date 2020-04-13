Вице-губернатор Потехина во время марафона «Фонтанки» заявила, что медики могут получить первые доплаты за борьбу с коронавирусом до конца недели
Правительство Петербурга рассчитывает, что до конца недели медики, которые борются с коронавирусом, получат первые доплаты. Об этом 13 апреля в рамках информационно-благотворительного марафона «Фонтанки» в поддержку медицинских работников #минусвирус в редакционной студии рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.
«Вы знаете, какое количество мер принимает страна с президентского уровня, и город с уровня губернатора. Мы рассчитываем, что уже на этой неделе наши доктора получат первые доплаты, те, кто работает на передовой», - сказала вице-губернатор.
Ранее в Смольном рассказали о размере дополнительных выплат. Они исчисляются в зависимости от среднемесячного дохода. Предполагается, что суммы составят от 7 960 рублей для санитаров и водителей до 51 863 рублей (врачам, оказывающим медико-санитарную помощь в стационарных условиях).
Доплаты положены тем, кто с 16 марта оказывает помощь пациентам с коронавирусом.