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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 22:12
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Вице-губернатор Потехина во время марафона «Фонтанки» заявила, что медики могут получить первые доплаты за борьбу с коронавирусом до конца недели

Правительство Петербурга рассчитывает, что до конца недели медики, которые борются с коронавирусом, получат первые доплаты. Об этом 13 апреля в рамках информационно-благотворительного марафона «Фонтанки» в поддержку медицинских работников #минусвирус в редакционной студии рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

«Вы знаете, какое количество мер принимает страна с президентского уровня, и город с уровня губернатора. Мы рассчитываем, что уже на этой неделе наши доктора получат первые доплаты, те, кто работает на передовой», - сказала вице-губернатор.

Ранее в Смольном рассказали о размере дополнительных выплат. Они исчисляются в зависимости от среднемесячного дохода. Предполагается, что суммы составят от 7 960 рублей для санитаров и водителей до 51 863 рублей (врачам, оказывающим медико-санитарную помощь в стационарных условиях).

Доплаты положены тем, кто с 16 марта оказывает помощь пациентам с коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Андрей Николаев
Очень приятная новость. Надеюсь что так оно и будет, и выплаты поступят героям нашего времени.
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