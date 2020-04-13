минусвирус на «Фонтанке». Музыкальный марафон против коронавируса

Марафон #минусвирус организован на благотворительной основе. Наша цель — словом и делом поддержать медиков Петербурга и России. В течение дня к нам в студию будут приходить гости: добровольцы, бизнесмены, чиновники. Музыканты из высшей лиги посвящают свои песни медицинским работникам. В прямом эфире мы расскажем, кто и как сегодня помогает тем, кто на передовой пандемии.

Прямая трансляция доступна по ссылке https://tv.fontanka.ru/, а также в наших соцсетях: Facebook https://www.facebook.com/fontanka.ru/ и «ВКонтакте» https://vk.com/fontanka