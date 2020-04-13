#минусвирус на «Фонтанке». Музыкальный марафон против коронавируса
«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию информационно-благотворительного марафона в поддержку медицинских работников.
Пока в студии на Зодчего Росси смотрят свежую Масяню, Ольга Маркина в студии прямого эфира на Галерной готовится к первому артисту. Флагманом у нас выступает группа «Несчастный случай» - никаких аналогий, просто хорошие ребята.
В студии директор по развитию фонда «Не напрасно» Зоя Попова. Она рассказывает, что фонд профилактики рака временно перепрофилирован на адресную помощь больницам. Сейчас помощь оказывают больнице Святого Георгия. На очереди - Александровская, Детская им. Филатова и Покровская больницы.
«Важный момент. Никто из людей, к кому мы обращались с предложением принять участие в марафоне, не вспомнил о деньгах. Это очень важно. Это отдельно здорово. Мы обращались к разным людям: из Петербурга, Москвы, Тбилиси, из Европы. И каждый нам сказал: "Да, я участвую"», — рассказал Горшков.
Начали. В нашей студии ведущий Федор Погорелов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Без вступления нельзя. Как родилась и воплощалась идея марафона. Наша цель — отвлечь вас от грустных мыслей, сказать «спасибо» медикам, и собрать по меньшей мере 10 миллионов рублей. Мелких целей мы перед собой не ставим.
Марафон #минусвирус организован на благотворительной основе. Наша цель — словом и делом поддержать медиков Петербурга и России. В течение дня к нам в студию будут приходить гости: добровольцы, бизнесмены, чиновники. Музыканты из высшей лиги посвящают свои песни медицинским работникам. В прямом эфире мы расскажем, кто и как сегодня помогает тем, кто на передовой пандемии.
Прямая трансляция доступна по ссылке https://tv.fontanka.ru/, а также в наших соцсетях: Facebook https://www.facebook.com/fontanka.ru/ и «ВКонтакте» https://vk.com/fontanka
В нашей программе заявлено столько участников, что мы планируем завершить не раньше полуночи. У нас есть для вас специальная Масяня. Мы ее уже показали вчера, но она столь хороша, что хочется повторить.
Подключайтесь к нашему марафону в 12.00 на странице tv.fontanka.ru https://tv.fontanka.ru/ и в социальных сетях «Фонтанки.ру»: Facebook https://www.facebook.com/fontanka.ru/ и «ВКонтакте» https://vk.com/fontanka
Марафон #минусвирус стартует в полдень 13 апреля. В списке подтвердивших свое участие – более 30 музыкантов: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук (ДДТ), Владимир Шахрин («Чайф»), Андрей Макаревич, Ольга Арефьева, Гиги Дедаламазишвили («Мгзавреби»), группы «Несчастный случай», «НОМ», Brazzaville, «Сегодня ночью», Zero People и многие другие. Полный список можно посмотреть здесь.