«Сочи» из-за пандемии коронавируса потребует у Кокорина вернуть часть выданной ему зарплаты
Руководство футбольного клуба «Сочи» планирует провести переговоры с нападающим Александром Кокориным по поводу возврата части уже полученной им зарплаты, которую клуб выплатил ему авансом. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора южной команды Дмитрия Рубашко.
«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — подчеркнул Рубашко.
Ранее футболисты «Сочи» согласились на 50-процентное сокращение зарплат на время приостановки чемпионата РПЛ из-за эпидемии коронавируса. Турнир приостановлен минимум до 31 мая. При этом ранее сообщалось, что Кокорин получил причитающуюся за сезон зарплату вперед при переходе в «Сочи».
В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу, став лучшим игроком турнира по итогам месяца.