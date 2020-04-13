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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 19:15
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«Сочи» из-за пандемии коронавируса потребует у Кокорина вернуть часть выданной ему зарплаты

Руководство футбольного клуба «Сочи» планирует провести переговоры с нападающим Александром Кокориным по поводу возврата части уже полученной им зарплаты, которую клуб выплатил ему авансом. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора южной команды Дмитрия Рубашко.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — подчеркнул Рубашко.

Ранее футболисты «Сочи» согласились на 50-процентное сокращение зарплат на время приостановки чемпионата РПЛ из-за эпидемии коронавируса. Турнир приостановлен минимум до 31 мая. При этом ранее сообщалось, что Кокорин получил причитающуюся за сезон зарплату вперед при переходе в «Сочи».

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу, став лучшим игроком турнира по итогам месяца.

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Комментарии (2)

Pilat
Это они зря...он за это может и стулом приложить.
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