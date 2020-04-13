«Сочи» из-за пандемии коронавируса потребует у Кокорина вернуть часть выданной ему зарплаты

Руководство футбольного клуба «Сочи» планирует провести переговоры с нападающим Александром Кокориным по поводу возврата части уже полученной им зарплаты, которую клуб выплатил ему авансом. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора южной команды Дмитрия Рубашко.



«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — подчеркнул Рубашко.

