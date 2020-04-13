В Петербурге ищут не одного, а двух пациентов с подозрением на коронавирус, сбежавших из городской больницы № 2
Полиция Выборгского района сутки ищет двух несознательных пациентов больницы № 2 в Озерках, которые, не дождавшись результатов проверки на Covid-19, ушли из стационара.
Один из них, как писала «Фонтанка» 13 апреля, длинноволосый и агрессивный, в воскресенье был переведен из Александровской больницы, где ему поставили предварительный диагноз — пневмония. Мужчина ушел прямо из приемного покоя, не дождавшись осмотра.
Второй поступил в больницу 9 апреля, а ушел также 12-го. У него взяли анализы на коронавирус, но результаты пока не пришли.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 678 случаев заражения COVID-19.
Умерли 4 человека. Выздоровели 78 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 1821 человека. На карантине находится 5605 человек. Из них 41 — в обсерваторе, 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактные.