FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 19:09
3
Печать

В Петербурге ищут не одного, а двух пациентов с подозрением на коронавирус, сбежавших из городской больницы № 2

Полиция Выборгского района сутки ищет двух несознательных пациентов больницы № 2 в Озерках, которые, не дождавшись результатов проверки на Covid-19, ушли из стационара.

Один из них, как писала «Фонтанка» 13 апреля, длинноволосый и агрессивный, в воскресенье был переведен из Александровской больницы, где ему поставили предварительный диагноз — пневмония. Мужчина ушел прямо из приемного покоя, не дождавшись осмотра.

Второй поступил в больницу 9 апреля, а ушел также 12-го. У него взяли анализы на коронавирус, но результаты пока не пришли.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 678 случаев заражения COVID-19.

Умерли 4 человека. Выздоровели 78 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 1821 человека. На карантине находится 5605 человек. Из них 41 — в обсерваторе, 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактные.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Boris_93*1
А где анонсированные тесты за пару дней , не удивительно что народ отказывается " ждать у моря погоды " находясь в отнюдь не санаторных условиях и с вероятностью " примерить корону" от больничной атмосферы
260878621
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ http://stopblock.xyz
krasnonosov
"Был побег «на рывок» —
Наглый, глупый, дневной:
Вологодского — с ног,
И — вперёд головой.

И запрыгали двое,
В такт сопя на бегу,
На виду у конвоя
Да по пояс в снегу." (с) В.С. Высоцкий
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний