В Петербурге ищут не одного, а двух пациентов с подозрением на коронавирус, сбежавших из городской больницы № 2

Полиция Выборгского района сутки ищет двух несознательных пациентов больницы № 2 в Озерках, которые, не дождавшись результатов проверки на Covid-19, ушли из стационара.



Один из них, как писала «Фонтанка» 13 апреля, длинноволосый и агрессивный, в воскресенье был переведен из Александровской больницы, где ему поставили предварительный диагноз — пневмония. Мужчина ушел прямо из приемного покоя, не дождавшись осмотра.



Второй поступил в больницу 9 апреля, а ушел также 12-го. У него взяли анализы на коронавирус, но результаты пока не пришли.

