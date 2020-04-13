В Петербурге из больницы сбежал агрессивный длинноволосый мужчина с подозрением на коронавирус

Вероятный носитель коронавирусной инфекции сбежал из городской многопрофильной больницы № 2 в Петербурге. Уже сутки его ищет полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне днём в стационар в Учебном переулке из Александровской больницы перевели 42-летнего пациента. Причиной стала пневмония — у мужчины заподозрили коронавирус. Однако вскоре больной сбежал, о чём медперсонал немедленно сообщил в полицию, предупредив, что петербуржец вспыльчив и агрессивен.



На вид разыскиваемый высок, худощав и неопрятен, с длинными грязными волосами, был одет в тёмную куртку. Отзывается на имя Антон. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчину пока не нашли. Патрулирование территории пока не привело к результатам.

