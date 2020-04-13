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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 10:20
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В Петербурге из больницы сбежал агрессивный длинноволосый мужчина с подозрением на коронавирус

Вероятный носитель коронавирусной инфекции сбежал из городской многопрофильной больницы № 2 в Петербурге. Уже сутки его ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне днём в стационар в Учебном переулке из Александровской больницы перевели 42-летнего пациента. Причиной стала пневмония — у мужчины заподозрили коронавирус. Однако вскоре больной сбежал, о чём медперсонал немедленно сообщил в полицию, предупредив, что петербуржец вспыльчив и агрессивен.

На вид разыскиваемый высок, худощав и неопрятен, с длинными грязными волосами, был одет в тёмную куртку. Отзывается на имя Антон. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчину пока не нашли. Патрулирование территории пока не привело к результатам.

На прошлой неделе главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что подавляющее большинство случаев заболевания пневмонией вызвано сегодня новым коронавирусом.

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Комментарии (17)

Roma047
В больницах же частная охрана во всех корпусах сто лет. Спали на смене он и сбежал. Пусть росгвардию ставят - люди за пенсию работают и взыскания дисциплинарные и проверяющие - никто спать не станет. И без документов в больницу никого не кладут сейчас. История о том, как охранять нельзя. Да, полиции, которая кого посерьёзней ловит, ещё ловить этого. И проблемы все от экономии на гражданах - психиатрические бригады "Скорой помощи" отменили - как раз тех, кто знает своих героев с неадекватным повдением.
krasnonosov
А если бы в городе работали парикмахерские, то человек был бы пострижен и с чистой головой. Может и не сбежал бы.
Откройте парикмахерские!
260688431
Откликается на кличку Антон.А докумены где? Усы,лапы,хвост-вот мои документы
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