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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:59
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Российская компания разработала лекарство от коронавируса. Клинические испытания начнутся через 10–12 дней

Препарат для лечения коронавируса разработан в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным 13 апреля.

Мурашко уточнил, что уже готова первая партия для клинических испытаний, которые планируется начать через 10–12 дней.

Ранее в России зарегистрировали тест, который может определять иммунитет к коронавирусу и проверять вакцины. По словам гендиректора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, новый вирус может стать сезонной болезнью, как грипп. Для того чтобы COVID-19 стал обычным заболеванием, необходимо, чтобы примерно половина населения земли получила иммунитет, то есть переболела инфекцией или привилась от неё.

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Комментарии (2)

srg000
Хорошо-бы... молодцы ребята... надо сейчас ученым фармацевтам впахивать так, как никогда... от них зависят жизни людей...
260638651
Что за препарат-то хоть? Как называется? Какова предполагаемая эффективность? Фонтанка, заголовок попахивает желтизной.
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