Российская компания разработала лекарство от коронавируса. Клинические испытания начнутся через 10–12 дней

Препарат для лечения коронавируса разработан в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным 13 апреля.



Мурашко уточнил, что уже готова первая партия для клинических испытаний, которые планируется начать через 10–12 дней.



Ранее в России зарегистрировали тест, который может определять иммунитет к коронавирусу и проверять вакцины. По словам гендиректора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, новый вирус может стать сезонной болезнью, как грипп. Для того чтобы COVID-19 стал обычным заболеванием, необходимо, чтобы примерно половина населения земли получила иммунитет, то есть переболела инфекцией или привилась от неё.

