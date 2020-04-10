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10.04.2020 23:28
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В России зарегистрировали тест, который может определять иммунитет к коронавирусу и проверять вакцины

Исследователи новосибирского государственного центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для определения антител к коронавирусной инфекции. Она же сможет проверить действенность вакцин.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, новый диагностический инструмент прошёл технические и клинические испытания и 10 апреля получил бессрочное регистрационное удостоверение. Тест-система позволит выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность вакцин против коронавирусной инфекции.

Ранее гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новый вирус может стать сезонной болезнью, как грипп. Для того, чтобы COVID-19 стал обычным заболеванием, по словам Максютова, необходимо, чтобы примерно половина населения Земли получила иммунитет — то есть, переболела инфекцией или привилась от неё.

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Комментарии (3)

Nerevar
Я готова пойти добровольцем для тестирования экспериментальных вакцин от COVID-19.
Stargazer_5e4cc3b703773
Ключевое слово "может". Браво. Доведите теперь это до вируса.
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