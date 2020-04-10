В России зарегистрировали тест, который может определять иммунитет к коронавирусу и проверять вакцины
Исследователи новосибирского государственного центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для определения антител к коронавирусной инфекции. Она же сможет проверить действенность вакцин.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, новый диагностический инструмент прошёл технические и клинические испытания и 10 апреля получил бессрочное регистрационное удостоверение. Тест-система позволит выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность вакцин против коронавирусной инфекции.
Ранее гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новый вирус может стать сезонной болезнью, как грипп. Для того, чтобы COVID-19 стал обычным заболеванием, по словам Максютова, необходимо, чтобы примерно половина населения Земли получила иммунитет — то есть, переболела инфекцией или привилась от неё.